Dolar/TL 4.75'in altını test etti

Açıklama sonrası dolar uluslararası piyasada değer kaybederken içeride de 4.77'ye kadar geriledi.

Kur yeni haftaya da düşüşle başladı. Dolar öğleden sonra %0.9'un üzerinde düşüşle 4.74'e çekilirken, euro %0.8 düşüşle 5.56'da, sepet kur da %0.9 kayıpla 5.16'da işlem görüyor.



Lira yıl başından bu yana %20'nin üzerinde değer kaybetti ve Temmuz'da da en fazla değer kaybeden gelişen ülke para birimi oldu.

Gözler TCMB'de

Bu hafta TCMB'nin kararı kurun hareketi açısından belirleyici olacak. Bloomberg HT Araştırma Bölümü'nün anketine göre Salı günkü toplantıda faizlerde 100 baz puan artış bekleniyor. Buna göre politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının % 17.75'ten %18.75'e yükselmesi bekleniyor.



Piyasanın da genel beklentisi enflasyonda devam eden yükseliş ve beklentilerdeki bozulma nedeniyle faiz oranlarında artış olması yönünde..



Yabancı kurumlar da MB'den faiz artışı bekliyor. JP Morgan, Cuma günkü raporunda 125 baz puan faiz artırımı beklediğini açıkladı.

Dolar nasıl etkilenir?



Garanti Yatırım Başekonomisti Nihan Ziya Erdem Merkez Bankası'ndan 100 baz puan faiz artışı beklediğini söyledi.



Faiz artışının fiyatlarda olduğunu, bu nedenle politika faizinde 100 baz puanlık artışın ekstra bir etkisi olmayacağını belirten Erdem eğer faiz artışı olmazsa veya beklentilerden daha düşük artış olursa TL'nin bir parça değer kaybedebileceğini belirtti.