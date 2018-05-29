Dolar/TL 4.55'in altına geriledi

Merkez Bankası'nın sadeleştirme kararıyla 4.60'lardan 4.55'e gerileyen Dolar/TL yeni güne düşüşle başladı. Kur erken saatlerde 4.56 seviyelerinde işlem görürken düşüşünü tersine çevirerek yüzde 1.10 artışla 4.63'ün üzerine yükseldi. Kur daha sonra yeniden yükselişini sonlandırarak akşam saatlerinde yüzde 0.7 düşüşle 4.54'ten işlem gördü.



Erken saatlerde 5.31'de işlem gören Euro gün içinde 5.34'e yükseldi, ardından 5.30'e indi, sterlin 6.08'den 6.12'ye yükseldi, ardından yeniden 6.08'e geriledi.



Dolar endeksi bugün yüzde 0.4 yüksek seyrederken euro da dolar karşısında yüzde 0.5'in üzerinde değer kaybediyor. Doların 3. günde de gelişen piyasa paralarına karşı değer kazanması TL'nin bugünkü değer kaybında etkili oluyor. İtalya'daki siyasi risklerin de TL'nin düşüşünde etkili olduğu belirtiliyor.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dün sadeleştirme hamlesiyle politika faizini yüzde 16,50'ye yükselteceğini, faiz koridorunun üst bandının da yüzde 18'e çıkacağını açıkladı. Uygulama 1 Haziran'da başlayacak. Uzmanlar, kararın Merkez Bankası'nın öngörülebilirliğini artırdığına dikkat çekerken bu adım piyasalarca da olumlu algılandı, düne 4.66 seviyelerinde başlayan kur 4.55'e geriledi. Borsa yüzde 3'ün üzerinde yükseldi. 10 yıllık tahvil faizi de dün Cuma kapanışa göre 57 baz puan düşüşle yüzde 14.11'e kadar geriledi.



Uzmanlar kurun bu adım sonrası kademeli olarak düşebileceğine dikkat çekiyor.



Çift haneli enflasyon ve yüksek cari açık nedeniyle Lira 2008'den beri en kötü aylık performansını kaydediyor.