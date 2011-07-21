-DOLAR TEKRAR SON 28 AYIN ZİRVESİNDE İSTANBUL (A.A) - 21.07.2011 - İstanbul serbest piyasada dolar 1,6720 liraya ulaşarak son 28 ayın zirvesini tekrar gördü. Dolar dün 1,6660 liradan günü tamamlamıştı. Güne hemen bu seviyenin altında 1,6650 liradan başlayan dolar daha sonra 1,6700 seviyesini de aşarak 1,6720 liraya kadar çıktı. Böylece en son 2009 yılı mart ayı sonlarında görülen 1,6700 liranın üstü bir kez daha geçilmiş oldu. Saat 11.20 itibariyle İstanbul serbest piyasada dolar 1,6690 liradan alınıp 1,6720 liradan satılıyor. 2,3780 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 2,3830 lira olarak belirlendi. Öte yandan serbest piyasada, avro alışta 2,3770, satışta 2,3820 liralık fiyatla Türk Lirası karşısında rekor yeniledi. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları ise itibariyle alışta en düşük 1,6650 lira, en yüksek 1,6680 lira, satışta en düşük 1,6730 lira, en yüksek 1,6760 lira seviyesinde bulunuyor. Dolar, 9 Mart 2009 Pazartesi günü 1,8200'lere kadar çıkarak TL karşısında rekor kırmıştı. 2009 yılını 1,5000'ün altında 1,4970 liradan tamamlayan dolar geçen yılı da 1,5500 liradan kapatmıştı.