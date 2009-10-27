Dolarla borçlanmayın

Kriz kahini Nouriel Roubini dünya genelinde yatırımcıların çoğunun dolarla borçlanıp yatırıma yöneldiğini, doların düşüş trendinin tersine dönmesiyle büyük çöküş yaşanacağı uyarısında bulundu.



CNBC'de yer alan bir haber analizde yatırımcıların son dönemde gerçekleştirdikleri işlemlerin tehlikeli noktaya doğru seyrettiği sözlerine yer verilen Roubini şunları kaydetti:

"[Şu anda] bir likidite bolluğu var... bu da varlık peşinde koşuyor... Şu anda bütün carry trade işlemlerinin anasını yaşıyoruz."



Roubini, ucuz kaynak bolluğunun nedeniyle varlık fiyatların arttığını ancak doların düşüş seyrini sonsuza dek devam ettirmeyeceğinin altını çizerken, doların ters yöndeki hareketinin tüm dünya piyasalarında çöküşe neden olabileceğini söyledi.

Ancak bunun kısa dönemde gerçekleşmesinin zor olduğunu söyleyen Roubini, reel ekonomideki kırılganlığının hâlâ ortadan kalkmamış olmasının ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım silahını daha uzun bir süre kullanmaktan alıkoyacağını ifade etti.



Bir süre daha zayıf kalacak

Kriz kahini olarak da bilinen Roubini, "Gerçek şu ki, dolar carry trade işlemlerinin fonlama aracı durumunda. Bu yüzden, doların zayıflığı bir süre daha devam edecek" dedi.

Haber analizde, ünlü ekonomistin daha önce toparlanmanın yavaş olacağı yönündeki görüşlerini tekrarladığı belirtilirken, ABD'nin önümüzdeki iki sene içinde yıllık yüzde 1 ile 2 arasında büyüme göstereceğini, aynı dönemde Japonya ve Avrupa'nın büyüme oranının ise yüzde 1'den daha az olarak gerçekleşeceğinin de altını çizdiği ifade edildi.

Roubini piyasaların V tipi bir toparlanma gösterdiğini, gelen verilerde görülecek sürpriz bir gelişmenin büyük bir düzeltmeye neden olacağını da söyledi. Ünlü ekonomist, petrolde yaşanan son fiyat artışına da dikkat çekerek bu yükselişin reel ekonomideki gelişmeler ile kıyaslandığında fazla olduğunu belirtti.



Bankalar için zorlu dönem

Gelecekte bankaları daha zorlu bir dönem beklediğini de ifade eden kriz kahini, konut sektöründeki yüzde 30, ticari konut sektöründeki yüzde 40 oranındaki daralmanın bunun en büyük nedeninin oluşturacağını belirtti.

Bu sektörlerden kaynaklanan kayıpların yansımasıyla, bunun bankalar için fazladan kayıp yaratacağına değinen Roubini, büyük bankaların küçük birimlere ayrılmasının finansal sektöre bağlı ekonomik kırılganlığın önlenmesinde doğru yöntem olacağını da söyledi.

Roubini altın fiyatlarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunarak, değerli madenin fiyatında yükseliş görülebileceği ancak bu artışın altında ralli yaşanmasını ve bin 500 dolar seviyesinin görüleceğini söyleyen analistlerin düşündüğü kadar sert olmayacağını savundu.

Altının iki senaryo çerçevesinde bin 500 dolar seviyesine çıkabileceğini ifade eden Roubini, bunun da dünyada yaşanacak bir enflasyon dalgası ile olabileceğini ancak böyle bir durumun görülmesinin önümüzdeki iki yıl içerisinde pek de muhtemel olmadığını söyledi.

Roubini ikinci senaryonun da yaşanacak bir ekonomik çöküş ile mümkün olduğunu ancak bu riskin ortadan kalktığını da sözlerine ekledi.

Haber analizin sonunda Roubini hükümetlerin uyguladığı para politikaların muhtemel yanlışları ile ilgili endişesinin devam ettiğini, bu politikalarda hata yapmadan dünyanın bu durumdan çıkmasının zor olduğunu vurguladı.