Doların yükselmesiyle şehir hastanelerinin kira yükü yüzde 62 arttı, 3 milyar lirayı aştı

Şehir hastanelerine devletin dolarla kira ödemesi nedeniyle hastane kira giderleri bir yılda yüzde 62, hizmet bedeli yükü yüzde 47 arttı.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, hem dövizin yükselmesi hem de pandemiyle birlikte hasta sayısının artması yüzünden devletin yükümlülükleri arttı.

Sağlık Bakanlığı'nın resmi verilerine göre, şehir hastanelerine geçen yılın ilk 7 ayında döviz karşılığı 1 milyar 881 milyon lira kira ödendi. Döviz kurunun yükselmesiyle ise kira bedelleri bu yılın ilk yedi ayında 3 milyar 47 milyon liraya ulaştı. Devletin hastane kirası giderleri böylece yüzde 61.9 arttı.

Salgın hizmet bedellerini artırdı

Döviz artışının yanı sıra koronavirüs salgını da hizmet bedellerini artırdı. Bu hastanelere tedavi için devletin ödediği hizmet bedeli salgında hasta sayısı artınca yedi ayda yüzde 47 oranında artarak 1 milyar 183 milyon liradan 1 milyar 739 milyon liraya yükseldi.

Böylece kira ve hizmet bedeli adı altında bu yılın ocak-temmuz döneminde yapılan toplam ödeme yüzde 56.2 artarak 3 milyar 64 milyon liradan 4 milyar 786 milyon liraya çıktı.

Acilen kamulaştırılmalı

Ödemelerdeki aşırı artışı değerlendiren Genel Sağlık-İş Sendikası Başkanı Zekiye Bacaksız, “Sağlık çalışanlarına gelince bütçede para yok deniyor ama yandaş müteahhide gelince oluk oluk saçılıyor. Anayasal bir hak olarak bütününde kamusal bir hizmet olarak yürütülmesi gereken sağlık hizmetleri geçtiğimiz 20 yıl içinde giderek özel sektörün daha fazla üstlenmeye başladığı bir hizmet haline gelmiştir. Pandemi ile mücadele edenler beton binalar değil, can taşıyan sağlık çalışanlarıdır. Sağlık hizmetlerinin bel kemiği olan sağlık çalışanlarına hak ettikleri değer verilmeli, binalara değil insana kaynak aktarılmalı” dedi.

Bacaksız, şehir hastaneleri ile kamuya ait onlarca hastanenin kapatıldığını, bu yolla halkın ödediği vergilerin şirketlere aktarıldığını belirterek, “Hızlandırılan özelleştirme sürecine karşın cumhuriyetin kazanımlarından kamusal sağlık hizmetinin kırıntıları bile bu süreçte en önemli avantajımız oldu. Sağlıkta piyasalaşmaya son verilmeli, şehir hastaneleri acilen kamulaştırılmalı” dedi.