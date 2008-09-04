Dolar'ın yükselişi hız kazandı

Dolar kurunda hafta başında başlayan yükseliş, eksi çıkan enflasyona rağmen sürüyor. Sabahki hareketin ardından dolarda yükseliş yeniden hızlandı.



Dün sürpriz enflasyon rakamlarının ardından serbest piyasa kapanışında 1.2075'ye gerileyen dolar bugün sabah önce 1.22'ye dayandı, öğleden sonra ise 1.2270 YTL'ye kadar yükselerek yaklaşık son iki ayın zirvesine tırmandı. Dolar bu seviyeleri en son 11 Temmuz tarihinde görmüştü.



Genel anlamda global karamsarlık ve endişelerin dolar üzerinde etkili olduğunu anlatan uzmanlar, ayrıca doların euro karşısındaki güçlü seyrinin içeriye de yansıdığını söylüyor. Özellikle hafta başından itibaren euro/dolar paritesinin 1.45'in altına inmesiyle başlayan süreç, içeride doları 1.18'den 1.22 üzerine kadar taşıdı.



Dolar 1.2270 YTL'ye kadar çıkarken, uzmanlar asıl olarak kuru dış dinamiklerin belirlediğini ve bu nedenle yurtdışının izleneceğini belirtiyor.





Piyasadaki hareketi değerlendiren Turkish Yatırım Finansal Strateji Müdürü Gökhan Uskuay, önemli bir noktaya dikkat çekti. Uskuay hem az önce Merkez Bankası Başkanı Yılmaz'ın faiz indirimi işareti vermesine hem de dünkü sürpriz enflasyona karşın dolar ve faiz tarafında hızlı düşüşler olmadığına dikkat çekerek, "O zaman aklıma şöyle bir soru geliyor: Yabancı yatırımcılar yeni bir oyun mu yapıyor? Doların nereye kadar gideceğini söylemek zor ama önümüzdeki günlerde kur ve faiz aşağı gelebilir" dedi.



Eco Yatırım'ın günlük raporunda, dolarda alımların devam edebileceğine işaret edildi. Özellikle 1.2250 seviyesinin önemli bir direnç olduğuna işaret eden kurum, bu seviyenin aşılması halinde hareketin hızlanabileceğine dikkat çekti.



Borsa geriledi



Dolarda yükseliş izlenirken borsa ise gelen satışlarla geriledi. Açılışta 40 bin 367 puana yükseldikten sonra hızlı satışlarla 39 bin 700 seviyesine kadar gerileyen borsa ilk seansı 39 bin 733 puan ile 596 puan düşüşle tamamladı. İkinci seansta satışlar devam ederken endeks 39 bin 500 puan seviyesinin altına sarktı ve en düşük 39 bin 406 puanı gördü. Ancak 39500 üzerinde tutunmayı başaran Ulusal 100 Endeksi, günü 39 bin 556 puan ile yüzde 1.91 düşüşle noktaladı.

