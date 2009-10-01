Doların seyri ne olacak?

Yurtiçi ve yurtdışında yoğun veri akışının yakından takip edecek olmasına karşın piyasaların, veri odaklı sakin seyir izlemesi bekleniyor.

Dördüncü çeyreğin ilk işlem gününde dış piyasada bugün aralarında Türkiye ile ilgili makro tahminlerinde yer alması beklenen Dünya Ekonomik Görünüm Raporu Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından açıklanacak. Euro bölgesinde bugün, Eylül ayı İmalat PMI ve Ağustos ayı işsizlik verileri, ABD'de ise Ağustos ayı PCE, haftalık işsizlik başvuruları Ağustos ayı kişisel gelirler Eylül ayı ISM imalat endeksi ve Ağustos ayı bekleyen konut satışları verileri açıklanacak.

İç piyasada ise bugün Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun 17 Eylül'de gerçekleştirdiği ve o/n borç alma faizlerini 50 baz puan indirimle yüzde 7.25 seviyesine çektiği toplantısına ilişkin özetleri açıklanacak. Öte yandan İstanbul Ticaret Odası (ITO) Eylül ayı enflasyon verilerini Türkiye İhracatçılar Meclisi ise yine Eylül ayı ihracat verilerini açıklayacak.

Bugün yurt dışı veri akışının piyasalarda yön belirleyici olmasını beklediğini belirten bir bankacı, "ABD'de sanayi sektörü ISM endeksi, devam eden konut satışları, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, tüketim ve gelir rakamları ile inşaat istatistikleri; Almanya'da perakende satışlar ile Avrupa ekonomisine ilişkin imalat sanayi rakamları gün boyunca dikkatleri üzerlerine çekecektir. Türk piyasaları cephesinde göreceli olarak sakin ve yatay bir seyir hakim olmaya devam edebilir. Faiz cephesinde hareketin gittikçe yataya geçme ihtimali yüksek. Bugün için yüzde 8.6- 8.7 civarında bir dengelenme olası görünüyor" dedi ve ekledi:

"Bugün için daha yatay ve dengeli bir hareket beklenebilir. Kur cephesinde, dönem sonu hareketin sona ermesiyle birlikte parite hareketinin daha belirleyici olacağını kanaatindeyiz. Euro/dolar paritesine ilişkin aşağı yönlü görüşümüzü koruyoruz. Bu bağlamda dolar/TL kuru için de bugün 1.4800-1.4900 aralığı hedeflenebilir."

Bankalararası piyasanın dünkü spot kapanışında 1.4885/1.4930 lira olan en iyi dolar alış ve satış kotasyonu, bugün ilk işlemlerde 1.4820/1.4880 seviyesindeydi. Aynı saat itibariyle euro/dolar paritesi 1.4612 seviyesinde işlem görüyordu.

İstanbul serbest piyasada ise dolar 1,4870, Euro 2,1720 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 1,4820 liradan alınan dolar 1,4870 liradan satılıyor. 2,1670 liradan alınan Euronun satış fiyatı ise 2,1720 lira olarak belirlendi.

Serbest piyasada dün kapanışta doların satış fiyatı 1,4880 lira, Euronun satış fiyatı ise 2,1700 lira olmuştu.

Tahvil/bono piyasasında ise dün spot kapanışta yüzde 8.67, valörlü işlemlerde ise yüzde 8.70 olan 11 Mayıs 2011 itfalı gösterge kıymetin ortalama bileşik faizi bu sabah tezgahüstü piyasada ilk işlemlerde yüzde 8.75-8.80 seviyesindeydi.

Öte yandan Hazine dün Ekim ayına ilişkin borçlanma programını açıkladı. Buna göre Hazine Ekim'de toplam 17.1 milyar lira iç borç servisine karşılık, 18.5 milyar lira iç borçlanma yapacak. Hazine iç piyasalara yapılacak 15.3 milyar lira itfaya karşılık iç piyasadan 18.1 milyar lira borçlanma öngörüyor. Hazine 5 ve 6 Ekim tarihlerinde 5 ihale ile borçlanacak.