-DOLARIN SATIŞ FİYATI GERİLEDİ İSTANBUL (A.A) - 06.08.2010 - İstanbul serbest piyasada, kapanış saatlerinde doların satış fiyatı 1,4930 liraya gerilerken, avronun satış fiyatı değişmeyerek 1,9840 lirada kaldı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,4880 liradan alınan dolar 1,4930 liradan, 1,9790 liradan alınan avro 1,9840 liradan satılıyor. Serbest piyasada dünkü kapanışta 1,5060 lira olan dolar güne 1,5050 liradan, 1,9840 lira olan avro 1,9830 liradan başlamıştı.