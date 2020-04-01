Doların günü: Rezerv para statüsüyle tüm dünyada yükseldi, TL karşısında 6.77'yi de geçti

Koronavirüs salgınının Amerika’da yayılmasına paralel olarak karamsarlığın güç kazanması, doların Çarşamba günü birçok ülke parası ve TL karşısında sert biçimde yükselmesine yol açtı.

Uzmanlar, rezerv para statüsünün Koronavirüs paniğinde dolara güvenli liman niteliği kazandırdığını belirtiyor. Bunun etkisiyle Amerikan para birimi, başta TL ve Euro, birçok para birimi karşısında yükselişini sürdürüyor. Dolar TL karşısında Çarşamba günü 6.77’yi geçti. Euro’nun da içinde yer aldığı 6 önemli para karşısında Amerikan parasının değerini izleyen Dolar Endeksi Çarşamba günü yüzde 6 arttı. Dolar, hafta başından bu yana güçlü para birimleri karşısında yüzde 1.5 değer kazandı. Euro da Çarşamba günü dolar karşısında yüzde 1 değer yitirerek 1.10’un altına indi.

Alman bankası Commerzbank’ın döviz araştırma müdürü Ulrich Leuchtmann, “Dolar bazlı fonlamada anormal artış yaşanmaya devam ediyor. Piyasada yaşananları yorumlamak zor” değerlendirmesi yaptı.