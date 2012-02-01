Doların beli büküldü, 1,75'e indi

T24

BORSALAR YÜKSELİŞTE



Global piyasalarda risk iştahının artması ve Merkez Bankası'nın para politikasında sıkılaştırmanın süreceği açıklamalarının desteğiyle dolarda düşüş sürüyor.Sepet bazında (yüzde 50 dolar, yüzde 50 Euro) TL, Ağustos başından bu yana en düşük olan, 2,04'ün; dolar/TL ise 7 Kasım'dan bu yana en düşük olan 1,76 seviyesinin altına geriledi. Bankalararası piyasada dolar 1,7520'ye kadar indi.Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, dün yılın ilk Enflasyon Raporu'na yönelik düzenlenen basın toplantısında, enflasyon görünümünün hedeflerle uyumlu olması için para politikasındaki sıkı duruşun ve esnekliğin devam etmesi gerektiğini söyleyerek, "Para politikasında faiz koridoru yukarı yönlü geniş durduğu sürece politikamız sıkı demek" dedi. Başçı, "TL tekrar finansal istikrarı tehdit edecek kadar değer kazanırsa gereken tedbirleri alırız; bunu yakın bir risk olarak görmüyoruz" demişti.Dolar 29 Aralık'ta 1,9230 TL ile tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Doların rekor sonrası düşüşü yüzde 9'u aştı.Hisse senedi piyasalarında da pozitif seyir görülüyor. Avrupa borsalarında yüzde 2'yi aşan yükselişler var. İMKB de dışarıya paralel yüzde 3 primli seyrediyor.