T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Doların beli büküldü, 1,75'e indi

Global risk iştahındaki artış ve MB'nin desteğiyle dolar/TL 1,76'nın altına geriledi...

01 Şubat 2012 02:00

T24 - Global risk iştahındaki artış ve MB'nin desteğiyle dolar/TL 1,76'nın altına geriledi.

Global piyasalarda risk iştahının artması ve Merkez Bankası'nın para politikasında sıkılaştırmanın süreceği açıklamalarının desteğiyle dolarda düşüş sürüyor. 



Sepet bazında (yüzde 50 dolar, yüzde 50 Euro) TL, Ağustos başından bu yana en düşük olan, 2,04'ün; dolar/TL ise 7 Kasım'dan bu yana en düşük olan 1,76 seviyesinin altına geriledi. Bankalararası piyasada dolar 1,7520'ye kadar indi.

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, dün yılın ilk Enflasyon Raporu'na yönelik düzenlenen basın toplantısında, enflasyon görünümünün hedeflerle uyumlu olması için para politikasındaki sıkı duruşun ve esnekliğin devam etmesi gerektiğini söyleyerek, "Para politikasında faiz koridoru yukarı yönlü geniş durduğu sürece politikamız sıkı demek" dedi. Başçı, "TL tekrar finansal istikrarı tehdit edecek kadar değer kazanırsa gereken tedbirleri alırız; bunu yakın bir risk olarak görmüyoruz" demişti.

Dolar 29 Aralık'ta 1,9230 TL ile tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Doların rekor sonrası düşüşü yüzde 9'u aştı. 


BORSALAR YÜKSELİŞTE
 
Hisse senedi piyasalarında da pozitif seyir görülüyor. Avrupa borsalarında yüzde 2'yi aşan yükselişler var. İMKB de dışarıya paralel yüzde 3 primli seyrediyor.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24