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Ekonomi

Doların ateşi düşüyor

Geçen hafta hedge fonların çıkışıyla 1.74 YTL'ye yaklaşan doların ateşi son iki günde giderek düştü.

29 Ekim 2008 02:00

Geçen hafta hedge fonların çıkışıyla 1.74 YTL'ye yaklaşan doların ateşi düştü. Bankalararası piyasada 1.5570 YTL'ye kadar gerileyen dolar valörlü işlemlerde 1.5398 YTL'yi gördü. Gösterge tahvilin faizi de yüzde 23.86'ya kadar geriledi.

Küresel piyasalar pazartesi günkü sert düşüşlerin ardından merkez bankalarının faiz indireceği beklentisiyle dün soluklandı. Kurlarda da düzeltme yaşandı.Yurtdışı piyasalardaki olumlu hava içerde dolara değer kaybettirdi.

Euro/dolar paritesi 1.2587'ye kadar çıkarken, parite etkisiyle bankalararası piyasada dolar 1.5570 YTL'ye kadar geriledi. Kur valörlü işlemlerde ise 1.5398 YTL'ye kadar gevşedi. Hedge fonların çıkışıyla geçen hafta dolar 1.74 YTL'ye yaklaşmıştı. Bankacılar YTL'deki değerlenmeyi global piyasalardaki olumlu gelişmelere bağlı satışlar, vergi ödemeleri dönemi olması nedeniyle şirket bazlı dolar satışları ve yabancı bir kurumun satışına bağladı.

Yen değer kaybetti

Bankacılar, yabancı yatırımcıların Türkiye'de gerçekleştirdiği dolar alımlarının; dolar/YTL kurunun 1.75 YTL psikolojik sınırını geçemeyeceğini düşüncesinin hâkim olmasının ardından yerini yabancı kaynaklı YTL alımına bırakabileceğini belirttiler.

Euro 2 YTL seviyesine gerilerken, gösterge tahvilde de ortalama bileşik faiz yüzde 23.86'ya kadar düştü. Japon Yeni 6 gündür üst üste süren yükselişin ardından dün değer kaybetti. Yenin değer kaybetmesinde kâr satışları ve Japonya Merkez Bankası'nın müdahale edebileceğine yönelik açıklamaları da etkili oldu.

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