Doların 5 TL'yi aşmasının asgari ücretliye kaybı 520 lira!

Doların 5 TL’yi aşmasıyla birlikte işçi, memur ve emekli maaşlarındaki kayıpta arttı. Asgari ücretlinin kaybı 520 liraya, memurun kaybı 765 liraya, emeklinin kaybı ise 465 liraya kadar çıktı.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, yaklaşık 6 milyon işçinin bir aylık geçim ücreti olan asgari ücret , yıl başında 1.603 liraya çıkarıldı. Ancak dolar , 1 Ocak’ta 3.78 liraydı. Asgari ücretin dolar olarak karşılığı da 424 dolar idi. 1 Ocak’ta zamlanan asgari ücret , yıl içerisinde aynı kalıyor ancak doların sürekli artması zaten az olan ücretleri iyice eritiyor. Son olarak doların 5 TL’yi aşması, 1.603 TL’lik asgari ücretin dolar olarak karşılığının 320.6 dolara kadar gerilemesine yol açtı.

Emekçi zorda

Yıl başından bu yana asgari ücret 104 dolar azalmış oldu. Doların 5 lira olduğu düşünüldüğünde kayıp da TL olarak 520 liraya ulaşmış durumda. Kayıp dikkate alındığında, asgari ücret dolar karşısında eriyerek 1.083 liraya düşmüş oldu. Türk-İş’in hesaplamasına göre, bir çalışanın sadece kendisinin yapması gereken aylık asgari harcama 2 bin 136 liraya ulaştı. Buna göre asgari ücretli 533 lira düşük ücret alıyor.

Diğer yandan yıl başından bu yana memurların maaşındaki kayıp da 153 dolar oldu. Bu da 5 lira dolar kuru üzerinden hesaplandığında 765 lira kayıp anlamına geliyor. Ocakta memur emeklisinin aylığının dolar olarak karşılığı 523 dolardı. Şimdi ise en düşük memur emekli aylığı 2 bin 149 lira. dolar olarak karşılığı ise 430 dolar . Kayıp 93 dolar . Bu da 465 lira kayıp anlamına geliyor.