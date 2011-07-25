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Ekonomi

DOLAR HIZ KESTİ İSTANBUL (A.A)

25 Temmuz 2011 15:52

-DOLAR HIZ KESTİ İSTANBUL (A.A) - 25.07.2011 - Serbest piyasada açılışın ardından 1,7300 lira seviyelerine kadar çıkan dolar, Merkez Bankasının döviz alım ihalelerine ara verdiğini duyurmasıyla 1,7090 liraya geriledi. Geçen haftayı yüzde 3,15 oranında artarak 1,7020 lira seviyesinden kapatan ABD Doları, haftaya 1,7010 liradan başladı. Açılışın ardından hızlı bir yükselişle önce 1,7200 lirayı aşan dolar, daha sonra 1,7300 liraya kadar yükseldi. Merkez Bankasının bugünden başlamak üzere döviz alım ihalelerine ara verdiğini duyurmasıyla dolar gerilemeye başladı. Şu dakikalarda serbest piyasada 1,7040 liradan alınan dolar, 1,7090 liradan satılıyor. Bu arada güne 2,4390 liradan başlayan ve 2,4840 liraya kadar çıkan avro da şu dakikalarda 2,4570 liradan satılıyor.

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