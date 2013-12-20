Dolarda rekor kırmaya devam ediyor

Fed'in tahvil alımlarından çekilmesi ve içeride artan politik riskler nedeniyle dolar 0,01 artışla 2,0905 seviyesinde seyrediyor.

Dolar en son 5 Eylül'de 2,0840'la tüm zamanların en yüksek düzeyine çıkmıştı. Dolar 26 Kasım'dan bu yana 2 liranın üzerinde seyrediyor.

BIST 100 Endeksi yüzde 0.7 yükselişle haftayı 69 bin 572 puandan kapattı.



Merkez Bankasından hamle

Kurun 2,09'u aşarak rekor kırmasının ardından Merkez Bankası'ndan (MB) yeni hamle geldi. MB'den yapılan açıklamada, "Düzenli fonlama günlerinde döviz satım ihalelerinde tutar 10 katına kadar artırılabilecek" ifadesine yer verildi. Açıklamayla ilk tepki olarak dolar 2,09'un altına indi, ancak daha sonra tekrar yükselişe geçti.

Altın fiyatları 3 yılın en düşük kapanışını yaptı

Altın fiyatları 13 yıldır ilk yıllık düşüşünü kaydetme ve 1981 yılından bu yana kaydedilen en büyük düşüşü yaşama yolunda. Altın, yıl başından bu yana yüzde 29 değer kaybetti.

Şubat vadeli altın 41.40 dolarlık –yüzde 3,4- düşüşle 1,193.60 dolara gerileyerek Ağustos 2010'dan bu yana kaydedilen en düşük seviyede kapattı. Aralık vadeli altın fiyatları da 1,195 dolar ile üç yıldan uzun bir süredir kaydedilen en düşük seviyeyi gördü.