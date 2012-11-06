T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Dolar'dan sert düşüş

Fitch'in kararından sonra dolar 1,77 liraya kadar düştü

06 Kasım 2012 14:28

Bankalararası piyasada dolar/TL dün Fitch'in not artırım kararının ardından başladığı düşüşüne bugün de devam ederek analistlerin önemli destek seviyesi olarak dikkati çektikleri 1,7740 desteğine yaklaştı.

Dün bankalararası piyasada güne 1,7942 seviyesinden başlayan dolar/TL Fitch'in kararının ardından hızla düşüşe geçmiş ve günü 1,7815'den kapatmıştı. Bugün de düşüşüne devam eden dolar/TL, en düşük 1,7754'ü gördükten sonra şu dakikalarda 1,7758 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler dolar/TL'de 1,7740 desteğinin kritik öneme sahip olduğunu, bu seviyenin kırılması durumunda orta ve uzun vadede yeni bir düşüş trendinin söz konusu olabileceğini kaydediyor.

Dolar/TL bu seviyeleri en son 7 Ağustos 2012 tarihinde görmüş ve gelen sert tepki alımlarıyla bir haftada 1,80 seviyesinin üzerine yükselmişti.

ETİKETLER

dolarekonomitürk lirası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24