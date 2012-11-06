Dolar'dan sert düşüş

Bankalararası piyasada dolar/TL dün Fitch'in not artırım kararının ardından başladığı düşüşüne bugün de devam ederek analistlerin önemli destek seviyesi olarak dikkati çektikleri 1,7740 desteğine yaklaştı.

Dün bankalararası piyasada güne 1,7942 seviyesinden başlayan dolar/TL Fitch'in kararının ardından hızla düşüşe geçmiş ve günü 1,7815'den kapatmıştı. Bugün de düşüşüne devam eden dolar/TL, en düşük 1,7754'ü gördükten sonra şu dakikalarda 1,7758 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler dolar/TL'de 1,7740 desteğinin kritik öneme sahip olduğunu, bu seviyenin kırılması durumunda orta ve uzun vadede yeni bir düşüş trendinin söz konusu olabileceğini kaydediyor.

Dolar/TL bu seviyeleri en son 7 Ağustos 2012 tarihinde görmüş ve gelen sert tepki alımlarıyla bir haftada 1,80 seviyesinin üzerine yükselmişti.