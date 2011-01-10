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Ekonomi

DOLARDAKİ YÜKSELİŞ SÜRÜYOR İSTANBUL (A.A)

10 Ocak 2011 17:48

-DOLARDAKİ YÜKSELİŞ SÜRÜYOR İSTANBUL (A.A) - 10.01.2011 - İstanbul serbest piyasada, ABD Doları 1,5900 liranın üstüne çıktı. Cuma günü kapanışta 1,5710 liradan günü tamamlayan dolar, sabah saatlerinde 1,5800 liradan haftaya başladı. Öğle saatlerine doğru yükselişini sürdüren dolar, saat 15.00 itibari ile 1,5890 liradan alınırken, 1,5930 lira seviyesinden satılıyor. Dolar en son 2010 yılının haziran ayında su seviyelerden işlem görmüştü. İstanbul serbest piyasada avronun satış fiyatı ise 2,0550 lira seviyesinde bulunuyor. Bankalararası piyasada ise dolar kotasyonları, alışta en düşük 1,5860 lira, en yüksek 1,5895 lira, satışta en düşük 1,5940 lira, en yüksek 1,5950 lira seviyesinde bulunuyor. Uluslararası piyasalarda avro-dolar paritesi 1,2896, sterlin-dolar paritesi 1,5508 yen-dolar paritesi ise 83,13 düzeyinde seyrediyor.

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