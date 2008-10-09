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Ekonomi

Dolardaki yükseliş nereye kadar?

Dolar kurunda çok hızlı hareketler gerçekleşiyor.Uzmanlar yatırımcıların merak ettiği soruları cevaplıyor.

09 Ekim 2008 03:00

Kur dün 1.43 YTL'ye kadar tırmanırken Mart 2007'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Yatırımcılar dolarda yükselişin devam edip etmeyeceğini merak ederken, uzmanlar bu konuda görüşlerini bildirdi.

Finans Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Ali Ağaoğlu, doların ilk etapta 1.4560 YTL'ye kadar yükselebileceğini ve buraya kadar bir sorun görünmediğini söyledi.

Ağaoğlu, "Bu seviyeye kadar çıkış sağlıklı bir harekettir ve düzeltme olarak nitelendirilebilir. Ancak 1.4560'ın üzerine geçersek endişeler artabilir ve kurdaki yükseliş de hızlanır" dedi.

ING Bank Denetim Kurulu Üyesi Sarper V. Özten de yaşanan krizin ABD'den başladığını ve artık Avrupa'yı da etkisi altına aldığını belirtti. 'Bu krizin Türkiye'yi etkilemesi de kaçınılmaz" diyen Özten, şöyle devam etti:

"Dolarda yaşanan yükselişin normal olduğunu düşünüyorum. Bence 1.50'ye kadar çıkabilir. Ancak bu seviyede bir direnç görüleceğini düşünüyorum."

Yapı Kredi Bankası Stratejik Planlama ve Araştırma Bölüm Başkanı Ahmet Çimenoğlu, Türkiye'de doların, yabancı yatırımcıların Amerikan parasına güven duymalarından dolayı değil, ülkeden çıkmak istedikleri için arttığını kaydetti.

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