Dolardaki her 1 kuruşluk artışla 190 konut parası bütçeden KKM sahiplerine gidiyor

Dolardaki son 10 günlük yükseliş sonrasında kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarına ödenecek tutar da artış gösterecek.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Prof. Şenol Babuşçu'nun yaptığı hesaplamaya göre, dolar kurunun mayıs ayını ortalama 15.50 liradan tamamlaması halinde bütçeden sadece mayısta çıkacak para 23 milyar 600 milyon liraya dayanacak. Haziranda ortalama kur 16 lirada kalırsa 3.8 milyar lira da haziranda ödenecek.

Babuşçu'ya göre, ortalama dolar kuru 15.50 TL yerine 15.51 TL olduğunda, yani sadece 1 kuruş arttığında mevduat sahiplerine 190 milyon lira ilave para ödenecek. Bu da ortalama her 1 kuruşluk kur artışında, tanesi 1'er milyon liradan yaklaşık 190 konut parasının Hazine'den mevduat sahiplerine dağıtılması anlamına geliyor.