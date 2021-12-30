Dolardaki düşüş yem fiyatlarına yansımadı: 'Çiftçi bugün de yarın da ölmüş'

Yaklaşık 620 bin adet büyükbaş 550 bin ile 600 bin arası küçükbaş hayvan varlığına sahip Kars’ta üretici zor günler geçiriyor. Artan maliyetleri karşılayamadıklarını belirten üreticiler hayvanlarını satıyor.

Selim ilçesinde de kurak geçen yaz nedeniyle yeterli ot ve yem bitkisi olmadığını belirten üreticiler hayvanlarını satmak için çaba harcıyor. Haftanın iki günü açık olan Selim Hayvan Pazarına sabah karanlığında gelen ilçe halkı, eksi 20 dereceyi aşan soğuk havada, hayvanlarını satmaya çalışıyor.

Dövizdeki düşüş yem fiyatlarına yansımadı

Döviz fiyatlarını yakından takip eden hayvan sahipleri, doların düştüğünü buna karşın yem fiyatlarının düşmediğini belirtti. Fiyatlarının yüksek olmasına rağmen maliyetler hesaba katıldığında “harcın borcu kurtarmadığını” söyleyen Hamdi Çam, "Hayvan fiyatları yeme karşı ölüdür. Yemin torbası 250- 260 lira. İnek gidiyor 8’e, 9’a. Mazotun litresi 12, gübre 14 lira. Çiftçi bugün de ölmüş yarın da ölmüş. Oraya çıkıyorlar, her biri yalan söylüyorlar, indirdik diyorlar hep yalan söylüyorlar. Bizim hakkımızı Allah sorsun" dedi.

"Bir türlü maliyetini kurtarmıyor"

Kars halkının tek geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olduğu söyleyen Ferhat Sucu ise şunları söyledi:

"Burası kırsal bölge, yemler çok pahalı. Geçen yıl 115 liraya aldığımız yemi bu yıl 335 liraya alıyoruz. Buranın zaten geçimi kaynağı kırsal bölge olduğu için hayvancılıktır. Hayvancılıktan başka hiçbir gelir kaynağı yoktur. İnşallah Cumhurbaşkanımız da devlet büyüklerimizin de çiftçiler destek vermesini bekliyoruz. Bu yılda kurak gitti ve millet mahsul alamadı. Yem fiyatları da yükseldi. Bu arada her şey pahalanırken en ucuz olan yine hayvan fiyatları oldu. Maliyetini kurtarmıyor. Yemine bakıyorsun, samanına bakıyorsun, çobanlığına bakıyorsun bir türlü maliyetini kurtarmıyor. İnşallah ilerisi parlak olur."

"Fırsat kolluyorlar"

Yavuz Kızıltepe ise "Fırsat kolluyorlar. Fırsatı buldular mı yine çıkaracaklar. Her şeyi düşürdü, milleti batırdı. Yavaş yavaş millet doları bozdu ya. Millet bozdu elindekileri bir daha yukarıya çıkarmaya çalışıyorlar. Dün gittim yağa baktım, yağ 1384 lira. Hiç düşmemiş yani, tereyağı da para etmiyor. Süt ise 2.70 lira. Ayçiçek yağı o kadar pahalı olur mu? Nedir dolar düşüyormuş, madem düşüyor 80 milyonlar 90 milyona neden çıksın? Dolar düşmüş ama normalde düşmemiş" dedi (ANKA)