Dolardaki artışın etkisiyle döviz mevduatları 2.1 milyar dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı verilere göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 24 Eylül haftasında 2 milyar 135 milyon dolar azaldı. Bir önceki hafta 237 milyar 297 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı söz konusu azalışla 235 milyar 162 milyon dolara geriledi.

Doların 8,80 seviyesini geçmesi ve hafta boyunca yükselişini koruyarak tarihi zirveleri aşmasıyla gelen kâr satışları mevduat hesaplarının azalmasında etkili oldu.

Söz konusu 2,1 milyar dolarlık gerilemenin ise 1,3 milyar doları bireysel hesaplarda gerçekleşirken, 827 milyon doları ise şirket hesaplarında yaşandı.