Dolarda yükseliş sürer mi?

Dolarda bu yıl yüzde 9’u bulan yükseliş yaşandı. Ekonomistler, doların kısa vadede 1,70’e gidebileceğini belirtiyor.



Döviz piyasasında son günlerde hareketli bir dönem yaşanıyor. Geçen yılı 1,54 TL’den kapatan dolar 1,68’e kadar yaklaştı. Böylece dolarda bu yıl görülen değer artışı yüzde 9’u buldu. Bugün kurda sakin bir seyir gözleniyor ve dolar 1,65 düzeyinde işlem görüyor.



Merkez Bankası’ndan son aylarda gelen şok faiz indirimleri kur üzerindeki baskıyı artırırken, global piyasalardaki gelişmeler de doların yönünü belirliyor. Euro/dolar paritesinde görülen aşağı yönlü hareket içeride kurun yükselmesini sağlıyor.



Son günlerde yaşanan yükseliş dolarda yeni bir hareketin habercisi mi? Kısa vadede doların seyri ne olacak?



Ekonomistlerin görüşleri şöyle:



ABank Döviz Pozisyon Müdürü Sevgi Aytekin: Genel olarak gelişmekte olan ülkelerin hepsi baskı altında. Obama’nın yeni paketi bekleniyordu ancak orada bir gelişme yok. Türkiye’nin özelinde IMF anlaşması bekleniyor. Aşağı hareketin kısıtlı, yukarı hareket olasılığının daha yüksek olduğunu düşünüyoruz. Kısa vadede 1,70’lere kadar gidebiliriz. Dünyada ilk çeyreğin sonunda toparlanma olmazsa doların da içeride yükselişi sürer.



Meksa Yatırım Araştırma Müdürü Tuncay Turşucu: Döviz piyasasında bir süre daha yukarı yönlü baskıların süreceği tahmin ediliyor. Bugünkü sakinliği yaşanan yükseliş sonrasında bir dinlenme olarak algılıyoruz. Dolar kurunda yaşanan küresel olumsuzluklara paralel olarak 1,70’e yükselme potansiyeli var. Dolarda 1,6450’lere kadar çekilme olsa bile yukarı yönlü bir hareket olacaktır. Kısa vadede dolar 1,60’lara kadar düşmez.



Finans Invest Başekonomisti Banu Kıvcı Tokalı: Faiz indirimleri sonrasında gelen seviyeye bakınca kurdaki hassasiyet daha fazla arttı. Dış türbülans artsa bile yüksek faiz cazibesi nedeniyle daha korunaklıydık. Ancak artık yüksek faiz cazibesi azaldı. Kurdaki volatilitenin biraz daha artacağını görebiliriz. Aşağı hareket olarak 1,55-1,60’ın altı zor gibi görünüyor. Önümüzdeki dönemde dolar 1,70’lerin üzerine çok rahat çıkabilir. Daha önceki maksimum seviyeleri zorlayabilir.



Ekspres Yatırım Başekonomisti Güldem Atabay: 1,70’lere doğru gidilse bile oraların kalıcı olacağını düşünmüyorum. Kurun 1,65’ler civarında oturacağını düşünüyorum.



Anadolu Yatırım Stratejisti Halil Reçber: Son günlerde doların dünyadaki diğer para birimlerine karşı yükselişi neticesinde içeride de hareket oldu ama bu da sınırlı. Kısa vadede bu seviyeler iyi bir satış fırsatı. 1,65’in altında kapanış olduğunda 1,60’a doğru geri çekilme olacaktır. Kısa vadede yükseliş görmeyiz, 1,70’leri göreceğimizi sanmıyorum.

