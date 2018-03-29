Dolarda son durum ne?

Dolar kuru dün 4 lirayı görmesinin ardından yeni güne de bu seviyelerde başladı. Dolar/TL ilk işlemlerin ardından 4 liranın üzerinde seyrediyor.

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Teknoloji ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin daha sıkı denetimlere tabi olacağı endişelerinin küresel piyasalarda olumsuz havaya neden olmasıyla dolar/TL dün psikolojik direnç olan 4 seviyesinin üzerini gördü.

Dolar, geçen hafta likit olmayan Asya piyasalarında 4 TL’nin üzerine çıkmış, fakat Türkiye piyasalarının açılmasıyla yeniden 3.96 seviyelerine inmişti. Ancak dün yaşanan küresel endişeler, gelişmekte olan ülkeler arasında en zayıf para birimlerinden biri olarak öne çıkan Türk Lirası’nı vurdu. Dolar bu defa likit piyasada 4 TL’yi aşarak 4.01 TL seviyesine ulaştı.

Bugüne bakıldığında ise doların 4 liranın üzerindeki seyrini devam ettirdiği görülüyor. Dolar/TL saat 07.20 itibariyle 4.0120 TL'den el değiştirirken, euro 4.9525 TL oldu.

ABD'de dün açıklanan 2017'nin 4'üncü çeyrek Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisinin yüzde 2,9 ile beklentileri aşması ve küresel piyasalarda "ticaret savaşları" endişelerinin devam etmesinin ardından dolar endeksi yüzde 0,77 artışla 90 seviyesinin üzerine çıktı. Doların diğer para birimlerine karşı değer kazanmasının etkisiyle dün 4,0149'a kadar çıkan dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 4,0110'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla 4,0070 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,06 artışla 4,9452'den ve sterlin/TL ise yatay bir seyirle 5,6444'ten alıcı buluyor.

Teknik açıdan dolar/TL için 3,9650 ve 3,9770 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını ifade eden analistler, tarihi zirve olan 4,0367'nin önemli direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.