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Ekonomi

Dolarda son durum ne?

Dolar dün 3,75 seviyelerine kadar gerilemişti

13 Ocak 2017 12:02

Çarşamba günü 3,94 lira rekorunu tazeleyen, dün akşam saatlerine doğru 3,75 seviyelerine kadar gerileyen dolar, güne 3,77 lira ile başladı. Saat 14.45 sularında tekrar yükselen dolar, 3,81'i aştı.

Yine 4,16 lira ile rekor kıran Euro da, güne 4,00 seviyelerinde başlarken, öğle saatlerinde 4,05'e çıktı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen muhtarlar toplantısında Türk lirasının dolar karşısındaki tarihi değer kaybına ilişkin olarak, "Elinde silahı olan teröristle elinde doları, eurosu, faizi olan terörist arasında hiçbir fark yok" demişti. "Türkiye'yi hedeflerinden uzaklaştırmaktır. Döviz kurunu bir silah gibi kullanıyorlar" diyen Erdoğan, "Öte yandan elbette bizim de sıkıntılarımız, sorunlarımız var ama bunların hiçbiri ülkemizde döviz kurunun bu seviyeye gelmesinin açıklaması olamaz" ifadesini kullanmıştı.

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