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Ekonomi

Dolarda son durum ne?

Dolar dün 3.50-3.51 bandında seyretmişti

23 Aralık 2016 14:12

Dün gün içinde 3.50-3.51 bandında dalgalanan kur, haftanın son işlem gününde de bu seviyelerdeki seyrini sürdürüyor. 

Noel tatilinin yaklaşmasıyla piyasalarda azalan hacimler kurun yatay seyretmesinde etkili oluyor. Dolar 3,5080 liradan güne başlamasının ardından saat 10:56'da 3.5129'da seyrediyor. 



ABD %3.5 büyüdü



ABD'de dün açıklanan veriye göre 3. çeyrek büyümesi %3.2'den %3.5'e revize edildi. Bu, 2 yıldan beri görülen en iyi performans. Diğer bir veriye göre kişisel gelir ve harcamalar Kasım ayında beklentiyi karşılamazken haftalık işsizlik maaşı başvuruları ise 6 ayın zirvesine çıktı. 

Bugün yurtiçinde konut satış verileri izlenecek. ABD'de TSİ 18:00'de açıklanacak yeni konut satışları ve Michigan Tüketici Güven Endeksi de haftanın son dikkat çeken verileri arasında yer alıyor.

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