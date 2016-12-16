Dolarda son durum ne?

Dün 3.53'ün üzerini gören dolar/lira güne düşüşle başladı. Yeni günün ilk saatlerinde dolar/TL 3.50 seviyesinden işlem görürken, saat 13.45 sularında 3,48 seviyelerine kadar düştü.

Euro/TL ise 3.65'ten işlemde.Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3.5140 lira, euronun satış fiyatı ise 3.6710 lira olmuştu.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 797,75 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,60, holding endeksi ise yüzde 0,93 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,97 ile ulaştırma, en çok düşen ise yüzde 1,22 ile madencilik oldu.

Güne satıcılı başlayan BIST 100 endeksi, en düşük 76.255,84 puanı görse de Avrupa'da açıklanan verilerin beklentilerden iyi gelmesinden bulduğu destekle yükselişe geçti. Endeks, günü yüzde 1,04 artışla gün içi zirvesi olan 77.678,59 puandan tamamladı.Analistler, yarın yurt içinde veri akışının zayıf olacağını, yurt dışında ise Avro Bölgesi TÜFE, ABD inşaat izinleri ve konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 76.200 seviyesinin destek, 78.200 seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.