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Ekonomi

Dolarda son bir aydaki artış yüzde 11’i aştı

Bir ay önce 1,60 lira düzeyinde olan dolar bugün 1,79'un da üzerine çıktı. Dolarda son bir aydaki değer artışı yüzde 11'i aştı.

06 Mart 2009 02:00

Bir ay önce 1,60 lira düzeyinde olan dolar bugün 1,79'un da üzerine çıktı. Dolarda son bir aydaki değer artışı yüzde 11'i aştı.

Doların bir aydaki yükselişinde neler etkili oldu?

- ABD'li bankacılık grubu Citigroup'a ilişkin haberler dünyada tansiyonun yükselmesine neden oldu.
Bank of America ve Citigroup'un kamulaştırılacağına yönelik endişelerle global piyasalarda tedirginlik arttı. Bankacılık hisseleri de lokomotif hisseler olduğu için borsalarda sert kayıplar yaşandı. Bu da hisseden kaçan yatırımcıyı, dolara yöneltti. ABD hükümeti bankadaki hisse oranını yüzde 36'ya çıkardı.

- Bir diğer neden AIG'ye ilişkin kaygılar oldu. AIG'nin batacağı korkusuyla yine tedirginlik arttı, borsalarda düşüş hızlandı. Bunun sonucunda AIG'ye 30 milyar dolar daha maddi destek verilmesi kararlaştırıldı. Böylece AIG üçüncü kez kurtarılmış oldu.

- Piyasalarda tansiyonu yükselten son gelişme GM'den gelen açıklamalar oldu. Şirketin iflas başvurusunda bulunabileceğini açıklaması hisseleri aşağı çekerken, doları yukarı çekti.

- Son dönemde Doğu Avrupa ülkelerine ilişkin endişer de doların yukarı gelmesinde bir diğer etken. Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Macaristan gibi ülkelerde durgunluğun ağır olacağına lişkin beklentiler, ülkelerin para birimlerinden çıkışa neden oldu. Bu rüzgar benzer kategoride olan TL'de de kayıplara neden oldu.

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