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Ekonomi

Dolarda düşüş devam ediyor

Haftanın ilk gününe 2,57 liranın üzerinde başlayan dolar kapanışa doğru 2,5565 liraya geriledi

06 Nisan 2015 22:11

ABD'de tarım dışı istihdam artışının beklenenden düşük gelmesinin ardından dolarda düşüş devam ediyor. Geçen haftanın son günü üç kuruş gerileyen dolar, bugün de 2.56 liranın altına indi.

245 bin olarak beklenen tarım dışı istihdamın, 126 bin arttış gösterdiğinin açıklanmasından sonra, haftanın ilk gününe 2,57 liranın üzerinde başlayan dolar, kapanışa doğru 2,5565 liraya kadar geriledi.

Düşüşün sebebi olarak, ABD'de tarım dışı istihdam artışının zayıf gelmesinin ekonomideki toparlanmanın yavaşladığını göstermesi ve ABD Merkez Bankası'nın faiz artışını bir süre erteleyebileceği beklentisine neden olması gösteriliyor.

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