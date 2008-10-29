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Ekonomi

Dolara kurumsal darbe

FED'in faiz toplantısından çıkacak kararı bekleyen piyasalar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatiline hacimsiz ama moralli girdi.

29 Ekim 2008 02:00

Cumhuriyet Bayramı tatiline keyifli giren piyasalarda dolar çıktığı gibi sert ve hacimsiz düştü. Dün 1.55 YTL'ye inen dolarda iki günlük erime yüzde 11'i buldu. İMKB'nin yüzde 2,2'lik çıkışla 24.895'e yükseldiği piyasalarda faiz 1 puan geriledi.

ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz toplantısından çıkacak kararı bekleyen piyasalar, 1.5 günlük 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatiline hacimsiz ama moralli girdi. Dünya borsalarındaki depremle bir anda 1.30 YTL'den 1.75 YTL'ye hacimsiz ama sert bir şekilde fırlayan dolar, yine aynı sertlikle ve yine hacimsiz olarak yüzde 6 düşüşle 1.55 YTL'yi indi.

Dolarda iki günlük düşüş yüzde 11'i buldu. Yurtdışı piyasalardan moral bulan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda ise 25.000 direncini test eden endeks günü 558 puanlık artışla 24.895 seviyesinden tamamladı. Bono piyasasında ise faizlerde 1 puanlık gerileme yaşandı. Uzmanlara göre, iyimserliğin kalıcı olması tamamen yurtdışından gelecek haberlere bağlı.

Faizde 1 puanlık gerileme

Dün dolardaki düşüşte IMF'nin sicili temiz gelişmekte olan ülkelere kredi sağlayacağını açıklaması etkili oldu. Ama düşüşün hacimsiz gerçekleştiğini belirten uzmanlara göre doları aşağı çeken asıl etken alıcının olmaması.

Tek bir kurumun dolar satışının bu düşüşte etkili olduğunu bildiren uzmanlar, vergi ödemeleri nedeniyle şirket bazlı satışların, IMF'nin verdiği moralin, yurtdışı piyasalardaki olumlu havanın da tetikleyici olduğunu düşünüyor. Merkez Bankası'nın gerektiğinde doğrudan müdahale silahını kullanacağını da açıklamasının ardından 1.75 YTL'yi kırmakta zorlanmasının da dolarda teknik açıdan düşüşü hızlandırdığı ifade ediliyor.

Yavaş yavaş yerli yatırımcıların pozisyon almaya başladığı bono piyasasında ise 23 Haziran 2010 vadeli gösterge kağıdın faizi 1 puanlık düşüşle yüzde 24,50'den yüzde 23,55'e kadar geriledi.

Endeks 25.000'i test etti

Asya borsalarında yaşanan toparlanma ile Avrupa piyasalarındaki değer artışlarıyla moral bulan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) ise tek seanslık kısa günü 558 puanlık artışla 24.895 seviyesinden tamamladı. Endeksin en yüksek 25.044 seviyesini gördüğü piyasada hisse senetleri yüzde 2,29 değer kazanırken, işlem hacmi 719 milyon YTL oldu. Uzmanlara göre, yurtdışı piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak 24.800 seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda endeks 24.300'ün de altına inebilir. Yukarı yönlü hareketlerde endeks 24.900-25.500 bandında seyredebilir.

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