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Ekonomi

DOLAR 1,7000 LİRAYI DA AŞTI        İSTANBUL (A.A)

22 Temmuz 2011 20:14

-DOLAR 1,7000 LİRAYI DA AŞTI        İSTANBUL (A.A) - 22.07.2011 - İstanbul serbest piyasada dolar, kapanışa yakın dakikalarda 1,7000 lirayı aştı. En son Mart 2009'un son günlerinde bu seviyeleri gören dolar, son günlerde gösterdiği soluksuz yükselişle bir kez daha aynı seviyeye ulaştı. Dün 1,6700 liranın üstüne çıkan, bugün de 1,6900 liranın üstünü gören dolar kapanış dakikaları yaklaştığında 1,7020 liraya kadar çıktı. Bu arada avro da 2,4300 liranın üstünde bir seyir sürdürüyor. Sabah 1,6700 liradan güne başlayan ve öğle saatlerinde 1,6800 sınırını da aşan dolar akşama doğru 1,6900 lirayı, ardından da 1,7000 lirayı geçti.  Dolar en son bu seviyeleri 30 Mart 2009 tarihinde görmüştü.

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