Dolar zirvesini 13,95'in üzerine taşıdı

Hafta başında bu yana tarihi zirvesine yakın seyreden dolar, güne 13,79 lira seviyesinden yatay seyirle başlamasının ardından yükselişe geçerek 13,9542 seviyesini gördü ve yeni bir rekor kırdı. TL üzerindeki baskıda bugün Türkiye saatiyle 16.30'da açıklanacak enflasyon verisi etkili oldu. Merkez Bankası, dolar/TL kurunun rekorundan sonra piyasaya müdahalede bulundu. TCMB'nin müdahalesi ile dolar/TL, 13,75 seviyesine geri çekildi.

Euro ise rekorunu 15,75 seviyesine taşırken, Merkez Bankası'nın müdahalesi sonrası 15,61'e çekildi.

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Yurtdışında ABD TÜFE'si bekleniyor

Öte yandan yurtdışı piyasalarında bugün gelecek olan ABD tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verileri bekleniyor. Geçtiğimiz ay ABD TÜFE'si yüzde 6,2'yle beklentileri aşmasının yanında 31 yılın en yüksek seviyesine yükselmişti.

Bugün açıklanacak verilere ilişkin piyasa beklentisi ise yüzde enflasyonun yüzde 6,8 olması yönünde.

ABD Merkez Bankası (Fed) gibi gelişmiş ülke merkez bankalarının enflasyonla mücadelede faiz artırması gelişmiş ülke para birimleri üzerinde olumsuz etki yarattığı için ABD enflasyonu ve TL arasında ilişki bulunuyor.