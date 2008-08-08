Dolar yükseliyor, uzmanlar uyarıyor

Doların son beş ayın en yüksek düzeyine ulaşması petrol ve altın fiyatlarının gerilemesi karşısında finans uzmanları yatırımcıları uyardı. Avrupa Merkez Bankası’nın faizleri değiştirmemesi ve ekonomik büyümenin yavaşlayacağını açıklaması nedeniyle, euro 1,5195 dolar düzeyine geriledi. Ancak uzmanlar dolarda hızlı bir artış beklemiyor, yatırımcılara YTL’de kalmalarını salık veriyor.





"AK Parti'ye 2. kapatma davası açılabilir" haberi piyasalarda yeniden moral bozukluğu yarattı. Piyasaların seyrini merakla bekleyen yatırımcıları uyaran Finans Portföy Genel Müdürü Özgür Güneri önümüzdeki günlerde global piyasalardaki gelişmelerin finansal piyasaları etkileyeceğini belirterek "Global kriz, kısa sürede atlatılacak gibi gözükmüyor. Önümüzdeki 4 ay içinde bir dalga daha yaşanabilir" dedi. Yüksek faiz ortamının devam edeceğini ve faizlerin yıl sonuna kadar yüzde 16'nın altına düşmeyeceğini belirten Güneri, yatırımcıların Türk Lirası'nda kalmaları gerektiğine dikkat çekti.



Merkez Bankası'nın, bu ay ki Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantısı'nda da faizleri 25 baz puan artırmasını beklediğini belirten Güneri, bunun ardından faiz artırımlarına ara verileceği düşüncesinde olduğunu kaydederek, 2009 yılında yeniden faiz indirim sürecinin başlayabileceğini ifade etti.



Avrupa Merkez Bankası’nın faizleri değiştirmemesi ve ekonomik büyümenin yavaşlayacağını açıklaması nedeniyle ABD Dolarının, euro ve diğer para birimleri karşısında son beş ayın en yüksek düzeyine ulaşmasına rağmen Güneri, yeni bir dalgalanmada dolar kurunda hızlı bir yükseliş beklemediğini belirtti. Güneri, "Kur kademe kademe yükselir. Ancak, 1.40-1.60 YTL gibi bir banda oturmaz" dedi. Dövizde alıcı olmadığı için kurda gerileme yaşandığını ifade eden Güneri, yüksek faizin devam ettiği ve siyasi belirsizliğin geride kaldığı bir ortamda kurun sıçrama yapması olasılığının oldukça düşük olduğunu vurguladı.



Petrolün varil fiyatı 119,60 dolar düzeyine inerken altın da petrol gibi geriledi. Altının

onsu, son yedi haftanın en düşük düzeyi olan 870,25 dolar düzeyine geriledi. Uzmanlar, altındaki bir diğer direnç noktasının ise 850 dolar olduğunu vurguluyor.

