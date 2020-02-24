Dolar yükselişte, altın rekor kırdı, borsa düşüşte

Geçen hafta yüzde 1'in üzerinde yükselerek 9 ayın en yüksek seviyelerine çıkan dolar kuru, TL karşısında yukarı yönlü seyrine devam ediyor.

Küresel piyasalarda doların son dönemde güçlü seyri dolar/TL'yi yukarı yönlü baskılayan en önemli unsurlardan biri olmaya devam ederken, kamunun döviz arzı ise TL'deki değer kaybını sınırlandıran en büyük etken konumunda.

Dolar kuru TL karşısında saat 10:26'da 6,14-6,15 seviyesinde işlem gördü. Euro/TL de geçen hafta 6,61'e çıkmasının ardından bu sabah 6,62'de seyrini sürdürüyor.

Altın yine rekor kırdı

Haftaya hızlı başlayan altın fiyatları rekor üstüne rekor kırmaya devam etti. Altındaki ana yükseliş tüm altın ürünlerinde fiyatların yükselmesine neden oldu.

Hafta sonunda salgının İtalya ve İran gibi ülkelere sıçrayıp ölümlere neden olması altında sert yükseliş yaşanmasına neden oldu. Bu hareketlenmeyle birlikte altının ons fiyatı bin 665 dolara geldi. Çeyrek altın fiyatı 544 lira oldu.

Altın fiyatları

Gram altın

329 lira

Çeyrek altın

544 lira

Yarım altın

Bin 87 lira

Tam altın

2 bin 1723 lira

Cumhuriyet altını

2 bin 213 lira

BIST 100 endeksi ise güne yüzde 2'lik kayıpla başladı.