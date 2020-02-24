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Ekonomi

Dolar yükselişte, altın rekor kırdı, borsa düşüşte

Dolar 6,14/6,15 aralığından işlem görürken, BIST 100 endeksi haftaya yüzde 2 kayıpla başladı

24 Şubat 2020 10:24

Geçen hafta yüzde 1'in üzerinde yükselerek 9 ayın en yüksek seviyelerine çıkan dolar kuru, TL karşısında yukarı yönlü seyrine devam ediyor. 

Küresel piyasalarda doların son dönemde güçlü seyri dolar/TL'yi yukarı yönlü baskılayan en önemli unsurlardan biri olmaya devam ederken, kamunun döviz arzı ise TL'deki değer kaybını sınırlandıran en büyük etken konumunda.

Dolar kuru TL karşısında saat 10:26'da 6,14-6,15 seviyesinde işlem gördü. Euro/TL de geçen hafta 6,61'e çıkmasının ardından bu sabah 6,62'de seyrini sürdürüyor.

Altın yine rekor kırdı

Haftaya hızlı başlayan altın fiyatları rekor üstüne rekor kırmaya devam etti. Altındaki ana yükseliş tüm altın ürünlerinde fiyatların yükselmesine neden oldu.

Hafta sonunda salgının İtalya ve İran gibi ülkelere sıçrayıp ölümlere neden olması altında sert yükseliş yaşanmasına neden oldu. Bu hareketlenmeyle birlikte altının ons fiyatı bin 665 dolara geldi. Çeyrek altın fiyatı 544 lira oldu.

Altın fiyatları

Gram altın
329 lira

Çeyrek altın
544 lira

Yarım altın
Bin 87 lira

Tam altın
2 bin 1723 lira

Cumhuriyet altını
2 bin 213 lira

BIST 100 endeksi ise güne yüzde 2'lik kayıpla başladı. 

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