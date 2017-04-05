Dolar yükselişe geçti

Gelişmekte olan ülkelerdeki satış baskısıyla dolar/TL 3,70'in üzerine çıktı.Euro da 3,94 civarında seyrediyor.

Analistler teknik açıdan dolar/TL'de 3,7100 seviyesinin direnç, 3,6500 seviyesinin destek konumunda olduğunu belirtiyor.

Güney Afrika Maliye Bakanı'nın görevden alınması ve iki kurumdan gelen not indirimi ardından gelişmekte olan ülke piyasalarında satış baskısının devam ediyor.



Bugün açıklanacak Fed tutanakları ve cuma günkü ABD tarımdışı istihdam verisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Çinli mevkidaşı Xi Jinping ile perşembe ve cuma günü yapacağı görüşmeler piyasaların radarında olacak.