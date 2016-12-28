Dolar yine kritik seviyeyi aştı

Yeni yılın yaklaşmasıyla piyasalarda düşük hacim devam ederken, dolar/TL 3.55 seviyesinin üzerini gördü. Euro/TL ise 3,70 seviyesini aştı.

Yurtdışında yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte yatırımcıların yeni pozisyon almaktan kaçınmaları piyasada hacimlerin düşmesine neden olurken, dolar/TL'de de sakin bir seyir söz konusu.

Dün saat 16.50'de 3.5235/3.5244 seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah güne 3.5265/3.5265 seviyesinden başladı. Kur, sonrasında yükselerek en yüksek 3,55 seviyesinin üzerini gördü. Dolar/TL, saat 17.34 itibari ile bankalararası piyasada 3.5480 seviyesinden işlem gördü.

Euro da yükselişte

Dün 3.6794/3.6811 seviyesindeki euro/TL güne 3.6945/3.6954 seviyesinden başlarken ilerleyen saatlerde 3,70 seviyesini aştı.

Işık FX Başanalisti Gizmen Nalbantlı: "Noel tatili sebebiyle geçtiğimiz haftadan bu yana yatay seyreden kurda sabah saatlerinden itibaren başlayan yükseliş 3.55 seviyesine dayandı. İçerde veri olmadığından ABD verileri ve dolar endeksini takip etmeye devam edeceğiz. Dün ABD’de açıklanan tüketici güveni 113.7’ye çıkarak 2001’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. ABD’de iş gücü piyasası ve gelirlere yönelik iyimser beklentiler artmaya devam ediyor. Güne 120.80’lerden başlayan dolar endeksinin 103.20’ye doğru hareketlenmesi kuru 3.5450 seviyesine kadar taşıdı. Kurda 3.5450-3.5500 bölgesi kuvvetli direnç. Bu bölgenin üzerinde göreceğimiz kapanışlar ile 3.60 seviyesine kadar yükseliş devam edebilir. Son döneme baktığımızda ise 3.50 kuvvetli destek olarak karşımıza çıkıyor.