Dolar yine 1,90'ı gördü

T24 - Yaklaşan yıl sonu ile işlem hacminin giderek daraldığı piyasalarda hacimler düşük seyrederken dolar 1,90'a yakın seyrediyor.

Bankalararası piyasada dolar bu sabah yeniden 1,90 liraya kadar yükseldi.



ntvmsnbc'nin haberine göre, bankacılar iç ve dış piyasalarda açıklanacak bir veri bulunmadığını, cuma günleri yapılacak 1 aylık repo fonlamasının maliyetinin ne olacağının ve bu fonlamanın 1 haftalık ya da 1 günlük repo fonlamasından hangisinden azaltılarak sağlanacağının piyasa açısından önemli olacağını söylediler.



Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı bugün İstanbul Sanayi Odası'nda "TCMB'nin Son Dönemde Uygulamakta Olduğu Para Politikalarının Ekonomi ve Sanayimize Etkileri, 2012'den Beklentiler" konulu bir toplantı düzenleyecek. Oradan gelecek mesajlar belirleyici olabilir.



Asya piyasalarında dar hacimli işlemlerde dolar karşısında 11 ayın en düşük seviyesine yakın seyreden Euro'nun İtalya'nın yarınki borçlanma ihalesi öncesinde dolar karşısında bu seviyeleri koruması bekleniyor.



İşlemciler, Mayıs ayındaki zirveden bu yana yüzde 12 değer kaybeden Euro'nun, yarınki 8.5 milyar Euro'luk borçlanma ihalesi ve Almanya'da açıklanacak enflasyon verisi ardından baskı altında kalabileceğini ifade ediyorlar. Analistler bu sabah Asya'da 1,3068 dolardan işlem gören Euro'nun 1,3050 seviyesinde destekle karşılaşabileceğini belirtiyorlar.





