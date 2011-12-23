T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Dolar yine 1,90'ı gördü!

Merkez Bankası'nın döviz satım ihalesinde satış tutarının düşük olması sonrası dolar 1,90'a çıktı.

23 Aralık 2011 02:00

T24 - Merkez Bankası'nın döviz satım ihalesinde satış tutarının düşük olması sonrası dolar 1,90'a çıktı. 



Merkez Bankası, tutarı en fazla 1.35 milyar dolar olarak belirlediği döviz satım ihalesinde, azami tutarın oldukça altında 50 milyon dolarlık satış gerçekleştirmesinin ardından dolar/TL sert yükseldi.

İhale sonrasında dolar/TL 1,8834'ten 1,90 liraya kadar çıktı. Dolar daha önce 1,9060 ile TL karşısında rekor kırmıştı.

Yıl sonu nedeniyle oluşan yerli kurumsal talep doların yükselmesine neden oluyor.

İhalede oluşan en yüksek, en düşük ve ortalama fiyatlar sırasıyla 1,8815, 1,8811 ve 1,8811 lira oldu. İhaleye 1.008 milyar dolarlık teklif geldi.

Merkez Bankası'nın döviz satım ihalelerine başladığı 5 Ağustos'tan bu yana sattığı tutar ise 10.11 milyar dolara ulaştı.

Merkez Bankası 23-27 Aralık'ta ihaleler yoluyla satılacak toplam azami döviz tutarını 1.7 milyar dolar olarak belirlemişti. TCMB, 27-28 Aralık için belirlenecek tutarı ise saat 15.00'te açıklayacak.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24