Dolar yine 1,90'ı gördü!

T24

Merkez Bankası, tutarı en fazla 1.35 milyar dolar olarak belirlediği döviz satım ihalesinde, azami tutarın oldukça altında 50 milyon dolarlık satış gerçekleştirmesinin ardından dolar/TL sert yükseldi.İhale sonrasında dolar/TL 1,8834'ten 1,90 liraya kadar çıktı. Dolar daha önce 1,9060 ile TL karşısında rekor kırmıştı.Yıl sonu nedeniyle oluşan yerli kurumsal talep doların yükselmesine neden oluyor.İhalede oluşan en yüksek, en düşük ve ortalama fiyatlar sırasıyla 1,8815, 1,8811 ve 1,8811 lira oldu. İhaleye 1.008 milyar dolarlık teklif geldi.Merkez Bankası'nın döviz satım ihalelerine başladığı 5 Ağustos'tan bu yana sattığı tutar ise 10.11 milyar dolara ulaştı.Merkez Bankası 23-27 Aralık'ta ihaleler yoluyla satılacak toplam azami döviz tutarını 1.7 milyar dolar olarak belirlemişti. TCMB, 27-28 Aralık için belirlenecek tutarı ise saat 15.00'te açıklayacak.