Dolar yıl sonunda 3.17 mi olacak?

Merkez Bankası'nın 2016 yılı Ocak ayı Beklenti Anketi'nde cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 8,19 olurken, yıl sonu dolar beklentisi 3,17 TL olarak kayıtlara geçti.

Dünya'nın habere göre; Cari yıl sonu TÜFE beklentisi Ocak ayı anket döneminde yüzde 8,19 oldu. 12 ay ve 24 ay sonrası TÜFE beklentileri ise sırasıyla yüzde 7,92 ve yüzde 7,12 olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası'nın 2016 yılı Ocak ayı Beklenti Anketi, 73 katılımcı ile gerçekleştirildı ve sonuçlar tüm katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Ocak ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0,94 iken, bu anket döneminde yüzde 1,21 oldu. 2016 yılı Şubat ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 0,58 ve yüzde 0,62 olarak kayıtlara geçti. 2016 yılı Mart ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0,79 olarak gerçekleşti.

Anket sonuşları ile ilgili şu bilgiler verildi:

"2016 yılı Ocak ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 28,3 olasılıkla yüzde 7,50-7,99 aralığında, yüzde 27,7 olasılıkla ise yüzde 8,00- 8,49 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre ise, katılımcıların yüzde 24,2'sinin 12 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentilerinin yüzde 7,50-7,99 aralığında, yüzde 38,7'sinin yüzde 8,00-8,49 aralığında olduğu gözlenmektedir.

2016 yılı Ocak ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 16,7 olasılıkla yüzde 5,50-6,49 aralığında, yüzde 52,6 olasılıkla yüzde 6,50-7,49 aralığında, yüzde 20,2 olasılıkla ise yüzde 7,50 ve üzerinde artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 57,9'unun beklentilerinin yüzde 6,50-7,49 aralığında, yüzde 31,6'sının beklentilerinin ise yüzde 7,50 ve üzerinde olduğu gözlenmektedir.

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,32 iken, bu anket döneminde yüzde 10,42 olmuştur. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 8,84 iken bu anket döneminde yüzde 8,92 olarak gerçekleşmiştir.

2016 yılı Ocak ayı anket döneminde, vadesine üç ay ya da üç aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri’nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay,1,3,6,12 ve 24 ay sonrası için bir önceki anket dönemine göre artarak sırasıyla yüzde 10,65, 10,72, 10,86, 10,75, 10,62 ve 10,33 olmuştur.

Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,56 iken, bu anket döneminde yüzde 10,94 olmuştur. Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 10,51 ve yüzde 10,93 olarak gerçekleşmiştir.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 3, 6, 12, 24 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 7,69, 8,09, 8,41, 8,56 ve 8,46 olarak gerçekleşmiştir.

2016 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bu anket döneminde 3,17 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 3,10 TL iken bu anket döneminde 3,23 TL'ye yükselmiştir.

2016 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 39,0 milyar ABD Doları iken, bu anket döneminde 34,3 milyar ABD Doları olmuştur. 2017 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise 38,1 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

GSYH 2016 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 3,4 olmuştur. 2017 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 3,8 olarak gerçekleşmiştir."