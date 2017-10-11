Dolar yeniden yükseliyor

Nispeten dün sakin bir görüntü çizen ve 3.67'nin altını test eden dolar kurı, yeni günün ilk işlemlerinde yeniden 3.70'in üzerinde.

Uluslararası piyasalarda ilk işlemlerde dolar/TL saat 07.20 itibarıyla 3.7040 seviyesinde yer aldı. Dolar dün günü 3.6730'dan kapatmıştı.

Euro/TL 4.3764'den işlem görürken, euro/dolar 1.1811 seviyesinde yer alıyor.

Brent petrol 56.68, altının ons fiyatı da 1288.15 dolardan işlem görüyor.

3.67'nin altına kadar inildi

Vize gerilimi ile haftaya hızlı başlayan ve 3.73 civarında dengelenen dolar/TL, ilk tepkinin ardından dün daha sakin bir seyir izledi ve geri çekilmeye başladı. Güne 3.69 seviyesinin hemen altında başlayan ve bir ara 3.71 seviyesine hareketlenen kur, özellikle öğleden sonra yaşadığı düşüşle 3.6620 seviyesine kadar gevşedi.

Vize krizinde ortamın daha sakin bir hal aldığına dikkat çeken analistler, yumuşamanın sürmesi halinde TL'de toparlanmanın süreceğini belirtiyor. Teknik açıdan, kurda 3.6750 takip ediliyor. Kurun bu seviyenin altında kalması 3.65'i gündeme getirecek. Yukarı hamlelerde yeniden 3.70 seviyesine doğru ivmelenme görülebilir.