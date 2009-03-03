Dolar yeniden yükseldi, 1.7270

Bankalararası piyasa

Borsada günlük artış yüzde 0.22 oldu



Faiz

Parite



Asya’da borsalar geriledi, Dow Jones Endeksi 7 bin puanın altında kapandı

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları yükseldi

Obama’nın yeni planı rahatlattı

İstanbul serbest piyasada dolar 1,7250 TL, Euro 2,1750 TL'den güne başlamış. Serbest piyasada dün kapanışta doların satış fiyatı 1,7200 TL, Euro'nun satış fiyatı ise 2,1670 TL olmuştu.Bankacılar ABD basınında yer alan Obama'nın yeni kurtarma paketinin günün kurtarıcısı olduğunu, kur ve faizde aşağı yönlü hareket beklediklerini belirtiler.ABD vadeli işlemlerinin olumlu bir açılışa işaret etmesinin dünkü sert kayıpların iç piyasaya etkisini hafiflettiğini belirten bankacılar bugün için olumlu bir seyir beklediklerini ancak global kayıpların devam etmesi durumunda dolar/TL'de tarihi rekor seviyelerinin test edilebileceğini vurguluyorlar.Kur ve faizde gün içinde olumlu bir seyir beklendiğini belirten yerli bir bankanın Hazine Müdürü, "Dışarısı tam anlamıyla kaynıyor. Borsalar tarihlerinin en büyük düşüşlerini yaşıyorlar. 60 milyar dolarların üzerinde (AIG) zararlar yazılıyor. Dün 1.73'lere yükselen dolar/TL akşam saatlerinde 1.71'li seviyelere geriledi. Bu sabah ise yeniden 1.72'li seviyelerde" dedi.Bankalararası piyasada dolar kotasyonları, saat 15.25 itibarıyla, alışta en düşük 1,7100 TL, en yüksek 1,7200 TL, satışta en düşük 1,7280 TL, en yüksek 1,7350 TL seviyesinde bulunuyor.İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,22 oranında değer kazandı.İMKB Ulusal 100 Endeksi günün tamamında 52,03 puan yükselerek günü 23.751,96 puandan kapadı.3 Kasım 2010 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, önceki kapanışa göre 0,13 puan düşerek yüzde 15,49'a indi. Bu tahvilin basit getirisi de yüzde 16,28'den kapandı.Bu kağıdın dün kapanıştaki basit getirisi yüzde 16,43, bileşik getirisi yüzde 15,62 olmuştu.Uluslararası piyasalarda Euro-dolar paritesi 1,2613, sterlin-dolar paritesi 1,4077, yen-dolar paritesi ise 98,09 düzeyinde seyrediyor.Küresel ekonomik krizin sona ereceğine ilişkin beklentilerin zayıf olması Avrupa ve ABD'nin yanı sıra Asya'da da borsaların gerilemesine yol açtı.Japonya'da Tokyo Borsası'nın temel göstergesi Nikkei Endeksi yüzde 0,7 (50,43 puan) gerileyerek 7.229,72 puan oldu. Tokyo Borsası'nda hisseler 26 yılın en düşük seviyesine indi.Hong Kong Borsası'nda Hang Seng Endeksi yüzde 1,9, Şanghay Borsası yüzde 1,1 değer kaybederken, Avustralya, Singapur, Hindistan ve Tayvan'da da borsalar geriledi.Bu arada dün New York Borsası'nda yüzde 4,2 (299,64 puan) azalarak 6.763,29 puana düşen Dow Jones Endeksi, 1 Mayıs 1997'den bu yana ilk kez 7 bin puanın altında kapandı.Avrupa'da FTSE 100 Endeksi yüzde 1,47 değer kaybederken, FTSEurofirst 300 Endeksi, bir ara 672,84 puana kadar gerileyip 1997 yılı Temmuz ayından bu yana en düşük seviyeyi gördükten sonra, şu sıralar 678,62 puanda seyrediyor.Almanya'da DAX Endeksi yüzde 0,03, Fransa'da CAC Endeksi de yüzde 0,48 yükseldi.Brüksel'de borsa yüzde 1,68 gerilerken Madrid'de yüzde 0,32'ye çıktı.ABD tipi ham petrolün Nisan teslimi fiyatı 74 sent artarak varili 40,86 dolardan satılırken, Londra'da Brent tipi ham petrol de 1,03 dolardan işlem görüyor.New York Borsası, güne yükselişle başladıBorsanın açılışında, düne göre Dow Jones Sanayi Endeksi 79 puan artarak 6.840,00 puana ulaştı.Açılışta, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 20 puan değer kazanarak 1.343,00 puan oldu.ABD borsaları, hükümet tarafından tekrar kurtarılan sigorta şirketi AIG'nin açıkladığı 61.7 milyar dolarlık rekor zararın ardından finansal sistem hakkındaki kaygılarla 12 yılın en düşük seviyelerine ulaştı.ABD Başkanı Barack Obama'nın bütçe teklifinden olumlu etkilenmeyeceği düşünülen ilaç ve sağlık sigortası şirketleri kârlarının azalacağı endişesiyle art arda dördüncü seansta değer kaybetmeye devam etti. Morgan Stanley sağlık endeksi son dört seansta yüzde 26.4 oranında düşerken, AMEX ilaç üreticileri endeksi yüzde 12.3 değer kaybetti.Bankalarda yaşanan global çalkantı borsaları eritirken, Dow Jones sanayi endeksi Mayıs 1997'den beri ilk defa 7,000 puanın altından kapandı. S&P 500 endeksi seans içinde, finans, enerji ve sanayi hisselerinde yaşanan satışlarla Ekim 1996'dan beri ilk defa 700 puanın altından kapandı.Dow Jones endeksini oluşturan hisselerin hepsi günü değer kaybıyla kapatırken, S&P endeksini oluşturan 10 sektörün tümü günü ekside kapattı. Avrupa borsalarında da dün yüzde 5'in üzerinde kayıplar meydana geldi.