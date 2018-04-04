Dolar yeniden 4 lirayı aştı!

Moody's'in not indirimi, enflasyon ve cari açıkta bozulma gibi gelişmelerle geçen haftalarda tarihi zirveleri test eden dolar kuru yeniden 4 lirayı aştı.



Dün açıklanan veriye göre Mart ayı enflasyonu aylık % 0.99, yıllık % 10.23 olarak beklentinin üzerinde gerçekleşti. Veri sonrası Dolar/TL 3.97-3.98 bandındaki seyrini sürdürdü. Akşam saatlerinde ise ABD ticaret savaşları endişelerinin doları desteklemesiyle kur 3.99'a yükseldi.



Dolar bugün yeniden 4 seviyesini aştı. Kur 23 Mart'ta uluslararası piyasalarda 4.0361 ile tarihi zirveyi test etmişti. Lira böylece %0.6 ile en fazla değer kaybeden gelişen ülke para birimi oldu. Dolar endeksi ise yatay seyrediyor.

"TL'de satış baskısı sürebilir"

Goldman Sachs enflasyon verisinin ardından yaptığı değerlendirmede “Yükselen küresel faizler ve yurt içi yerleşiklerin giderek artan kısa pozisyonları nedeniyle Türk Lirası'nın satış baskısı altına kalmayı sürdürebileceğini düşünüyoruz" ifadesini kullandı.



Şekerbank Başekonomisti Gülay Elif Girgin Bloomberg HT'ye dünkü değerlendirmesinde TL'nin kırılgan olduğunu, Merkez Bankası'nın aksiyonlarının TL'de iyileşme için yeterli olmayacağını söyledi.



Girgin "Merkez Bankası bir tur daha faiz artırsa ne gibi fayda sağlayacağına ilişkin soru işaretlerim var. Kısa dönemde belki rahatlama sağlar ama bu etki 1 - 2 ay sürecek. TL'nin değer kaybnına neden olan sorunlar hala orada duruyor. Bu, yüksek semptomlu bir hastalığa ağrı kesicilerle teedavi bulmaya benzer, bunun doğru olduğunu da düşünmüyorum" değerlendirmesini yaptı.



Günün devamında Avrupa'da enflasyon, ABD’de ADP Mart ayı özel sektör istihdam ve ISM verileri izlenecek. Cuma günkü tarım dışı istihdam verisi de piyasaların hareketi açısından önemli olacak.