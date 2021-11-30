Dolar/TL'de yeni zirve: 14 TL sınırına dayandı

Dolar kuru Türk Lirası'ndaki değer kaybıyla salı günü Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla beraber 14 TL sınırını görerek rekor tazeledi.

Dolar/TL gün içerisinde yüzde 4’ü aşan yükselişle 14 TL'ye ulaşırken Türk lirası gelişen ülke para birimlerinin genelinden ayrışarak en fazla değer kaybeden para birimi oldu. Dolar/TL şu anda 13,66 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar/TL'de rekor seviye geçen hafta 13,45 olarak kaydedilmişti.

Euro/TL kuru da 15,89'a kadar yükseldi. Euro/TL'de rekor ise 15,16 olarak kaydedilmişti. Euro/TL ise şu anda 15,52 seviyesinden işlem görüyor.

Gelişen ülke para birimleri üzerinde Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözleri yeni baskı yarattı. Powell, varlık alımlarının azaltılması sürecini birkaç ay erken bitirmeyi değerlendirebiliriz ifadelerini kullandı.

Goldman Sachs Türkiye'nin 2021 büyüme tahminini yüzde 9,5'ten yüzde 10,5'e yükseltti, 2022 tahminini ise yüzde 4'ten yüzde 3,5'e düşürdü.

Goldman Sachs'tan Murat Unur "Bugün açıklanan verilerin ekonomik faaliyetlerde ilerleme yaşandığına yönelik çok da bir şey söylemediğini düşünüyoruz. Lirada son dönemde yaşanan satışlar ekonomik faaliyetleri önemli şekilde etkileyecek" dedi.

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