Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Dolar/TL bugüne 6,3149 seviyesinden başladı. Kur, perşembe günü Yeni Ekonomi Programı'nın açıklanmasıyla geniş bantta dalgalanmış, cuma günü ise sakin bir seyir izlemişti.

Dolar/TL bugüne 6,3149 seviyesinden başladı. Dolar/TL perşembe günü Yeni Ekonomi Programı'nın (YEP) açıklanmasıyla geniş bantta sert dalgalandıktan sonra cuma günü nispeten sakin bir seyir izlemişti.

YEP öncesi 6.20 civarında olan dolar/TL, sunum sırasında ise 6.13-6.38 bandında dalgalandıktan sonra 6.2655/6.2792'ye gelmişti. Bu sabah saat 07:40'da dolar /TL 6.3090 seviyesinde bulunuyor.