Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Dolar kuru, yeni haftaya 4.70 TL'nin üzerinde başlarken; şu dakikalarda 4.7003 TL seviyesinde hareket ediyor. Euro ise 5.44 TL seviyesinde bulunuyor. Piyasalar Hazine ihalelerini takip edecek.

Dolar, ABD ve Avrupa merkez bankalarının 2008 krizinden beri sürdürdüğü genişlemeci politikalarına kısa vadede son vereceklerine yönelik geçen haftaki kararlarının etkisiyle arife günü işlem gördüğü 4.64 TL seviyelerden 4.70 TL'nin üzerine yükselerek güne başladı. Dolar kuru saat 09.44 itibarıyla 4.7003 seviyesinde hareket ederken, Euro kuru 5.4488 TL'de bulunuyor.

Hazine ihaleleri takip edecek

Piyasalarda bugün başlayacak ve önümüzdeki ay sonuna kadar Hazine'nin gerçekleştirileceği yaklaşık 35 milyar TL borçlanmaya gelecek yabancı talebini yakından takip ediliyor. Tahvil piyasasında gösterge 10 yıllık tahvil getirisi son iki ayda 365 baz puan yükseldi.

Dolar endeksi 7 ayın zirvesini gördü

Küresel piyasalarda dolar, başlıca para birimlerinden oluşan sepet karşısında yedi ayın zirvesine yaklaşırken, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi kazanımları sınırladı.

ABD Merkez Bankası'nın para politikasında sıkılaştırma yanlısı açıklamalarına karşılık Avrupa Merkez Bankası'nın da sıkılaştırma yanlısı bir dil kullanmamasının ardından yüzde 1'in üzerinde değer kazanarak 95.131'e kadar çıkan dolar endeksi bugün yüzde 0.1 artıda 94.882'de bulunuyor.

ECB geçen yıllarda zor durumdaki euro bölgesi ekonomisine destek olmak için başlattığı tahvil alım programını yıl sonunda bitireceğini açıkladı. Buna karşılık faizlerin gelecek yıl yaz sonuna kadar aynı kalacağının sinyalini vererek yatırımcıların faiz artırım beklentilerini üç ay ötelemesine, yani Eylül 2019'a çekmelerine yol açtı.

ECB'nin aşırı gevşek para politikasının devam ettiğini gösteren bu karardan bir gün önce Fed düzenli faiz artırımlarına devam edeceğinin sinyalini vererek artık kriz döneminde başlatılan aşırı gevşek para politikasını sona erdiğini göstermişti.