Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Cuma günü 3,03'e gerileyen ancak burada tutunamayan kur yeni haftada 3,05'in üzerinde seyrediyor. Euro/TL ise 3,41 seviyelerinde işlem görüyor.

NTV'nin haberine göre, piyasalarda geçen hafta yakından izlenen ABD tarımdışı istihdam verisinin ardından bu hafta olası Musul operasyonuna ilişkin gelişmeler ve Türkiye'ye etkileri ile küresel piyasalar, petrol fiyatları takip edilecek.

Hafta boyunca beklenilen ABD tarımdışı istihdam verisi ile ilk etapta 3,03'lü seviyelere kadar gerileyen dolar/TL'de düşüş kalıcı olamamıştı. Geçtiğimiz hafta 3,06'nın üzerini görerek son iki ayın zirvesini test eden dolar, cuma günü ABD'de tarım dışı istihdam verisinin 156 bin artarak beklentinin altında kalmasıyla 3,0344'e kadar gerilese de bu seviyelerde kalmayı başaramadı.

Bugün yurtiçinde ağustos sanayi üretim verisi tek önemli veri olarak öne çıktı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 9,4 ile beklentinin oldukça üzerinde arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 artış gösterdi.

Moody's not indirimi sonrası çıkışların yaşanabileceği endişesi, OHAL süresinin üç ay daha uzatılması kararı ve TCMB'nin faiz indirimlerine devam edeceği beklentileri ile petrol fiyatlarındaki yükseliş geçen hafta TL'nin gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışmasına neden oldu.

ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın kadınlar hakkındaki müstehcen açıklamalarını içeren eski bir kaydın ortaya çıkmasının ardından Demokrat adayın seçimi kazanma ihtimalinin arttığı beklentisiyle ABD endeks vadeli işlemleri yükseldi.

Euro/TL ise bugün 3,4130 seviyelerinde işlem görüyor.