Dolar yeni haftaya düşüşle başladı

Cuma günü 4.76 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararı öncesi, uluslararası piyasalarda bu sabah 4.75 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar/TL, geçen haftanın son işlem gününde Hollanda ile ilişkilerin normalleşmesi kararı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD faiz artışlarına eleştirileriyle 4.76'lI seviyelere geriledi. Dolar/TL kapanış saatinde de bu seviyeye yakın fiyatlandı.

Kur bu sabah saat 08.10'da uluslararası piyasalarda 4.75 seviyesinden fiyatlanırken, Euro/TL 4.5900 civarında seyretti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, hafta sonu Arjantin'de düzenlenen G-20 toplantısına katıldı. G-20 toplantısı öncesi uçakta basın mensuplarına 'piyasalarla inatlaşmayacağız' mesajı veren Albayrak, yeni dönemin OVP'sini açıklayacaklarını ifade etti.

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Bugün hem yurt içi hem yurt dışı piyasalarda veri akışı oldukça sakin. Yurt içinde temmuz ayı tüketici güven endeksi, ABD'de haziran ayı ikinci el konut satış verileri açıklanacak.

Bu hafta piyasalarda Türkiye ile ilgili takip edilecek en önemli gündem ise TCMB'nin faiz kararı. TCMB PPK'nın yarın açıklayacağı faiz için analistler 75-100 baz puan artış tahmini yaparken, faiz artımının yapılmaması durumunda piyasalarda yeni bir satış dalgasının gelebileceği tahmininde bulunuluyor.