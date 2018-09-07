Dolar, yeni güne yatay başladı

ABD'de açıklanacak istihdam verileri ve Tahran'da düzenlenecek zirve öncesi Dolar/TL, yeni güne 6,59 seviyesinde yatay bir seyirde başladı.

Gelişen ülke para birimlerinde gözlenen kayıplara karşın bu hafta daha güçlü duruş sergileyen TL, haftanın son işlem gününe yatay seyirle başlıyor. Saat 08:00 itibariyle dolar/TL 6.5950 ve euro/TL 7.6720 seviyelerinde yer aldı. Dolar/TL dün 6.55 seviyesinin altını test ederken, gün içerisinde en yüksek 6.64’ü gördü.

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Bugün gözler Tahran'dan gelecek mesajlarda olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hazan Ruhani, bugün Tahran’da Suriye konusunu ele alacakları Üçlü Zirve toplantısı yapacak.

Öte yandan TSİ 15:30'da ABD'de tarım dışı istihdam verileri açıklanacak. Piyasa istihdamda 190-193 bin artış bekliyor.