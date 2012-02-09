Dolar yabancı çıkışıyla 1,76'yı aştı

T24 - Gelişmekte olan piyasalara paralel kâr realizasyonu kaynaklı yabancı çıkışları ile dolar içeride 1,76'nın üzerine çıktı.





Yunanistan'ın ikinci yardım paketi üzerinde anlaşmaya varacağı beklentilerinin yarattığı iyimserlikle son günlerde aşağı yönlü bir seyir izleyen dolar/TL bugün yükselişe geçti.



Bankacılar hareketi tetikleyen belirli bir haber olmadığını ve diğer gelişmekte olan piyasalara paralel kâr realizasyonu kaynaklı yabancı çıkışlarının görüldüğünü söylediler.



Bankalararası piyasada dolar gün içinde en düşük 1,7380'i görürken, çıkışların etkisiyle 1,7640 liraya kadar yükseldi.



Garanti Yatırım Stratejisti Tufan Cömert, "Öğle saatlerinden itibaren piyasada yabancı talebinin arttığını ve TL'nin değer kaybettiğini görüyoruz. Bu aşamada TL'den çıkışı gerektirecek bir haber veya söylenti mevcut değil. Bu nedenle çıkışların kâr realizasyonu kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Yabancı talebinin devamı halinde dolar/TL'nin 1,77-1,78, Euro/TL kurunun ise 2,3550-2,3600 aralığına yükselmesi mümkün" dedi.





Bir bankanın döviz masası müdürü ise, "TL'deki bozulma diğer gelişmekte olan piyasa para birimlerine göreli olarak kötü ama yıl basından bu yana biz iyi gitmiştik. Giren yabancının bir kısmı da çok uzun vadeli yatırımcılar değildi. Yunanistan'ın isinin uzayacağını anlayınca bir miktar realizasyona gitmeleri normal bence. İçeride lokal kurumlar sakin, büyük alıcı görmüyoruz. Genel hareket yabancılardan kaynaklanıyor bugün" diye konuştu.



Alman hükümetinden bir yetkili, bugün yapılacak Euro Bölgesi maliye bakanlarının oluşturduğu Eurogroup toplantısından Yunanistan'a sağlanacak yardım ve borç takası konularına ilişkin bir karar çıkmasının beklenmediğini söyledi.





