Dolar ve Euro'da son durum ne?

İstanbul serbest piyasada dolar 3.5216, Euro 3.7886 liradan güne başladı. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın açıklamaları sonrası bankalararası piyasada dolar fiyatları 3.47 seviyesinin altını gördü. Kur, saat 16.17 itibari ile 3.4640 seviyesinden işlem gördü. Euro ise 3,72 seviyelerine kadar geriledi.

Dolar/TL doların global bazda güçlü seyri ve iç riskler nedeniyle algının bozulması sonucu Cuma günü 3.60 ile tarihi zirveyi görmüştü.

"Dolarda 3.50 üzeri seyir izlenecek"

TCMB’nin 2017 yılına yönelik para ve kur politikası konulu sunumunda çok bir değişiklik olmadığını söylemenin yanlış olmadığını belirten İntegral Menkul Değerler Araştırma Uzman Yardımcısı Eda Karadağ, “TCMB’nin temkinli duruşuna devam edeceğini ve enflasyon görünümüne bağlı olarak para politikasında değişikliğe gidilebileceğini belirtti. Döviz kurundaki oynaklığın, enflasyondaki iyileşmeyi zorlaştırdığını yineledi. Başkanın açıklamaları, Dolar/TL’nin 3.5010 seviyesine kadar düşüşüne neden olsa bile gelen açıklamalar 3.50 seviyesinin altına geri çekilmesine izin vermiyor ve bu seviyeden tepki alımlarıyla karşılaştığımızı söyleyebiliriz” dedi.Karadağ şöyle devam etti:

“Aslında bilinen bir durum var. TL’deki negatif ayrışma Merkez Bankası’nın kontrol edebileceği bir durum değil. Bu nedenle, Merkez’den gelen hamlelerin etkisi sınırlı kalıyor daha somut hamleler bekleniyor. Daha somut hamleler için ilk olarak Türkiye’ye yönelik risklerin azalması gerekiyor. Bu bağlamda, 15 Aralık AB liderler zirvesi ve 14 Aralık Fed toplantısı gibi iki önemli takvimin netleşmesi gerekli. Ancak, o zaman TL’nin yatırım yapılabilir cazibesi yeniden canlanabilir. Teknik açıdan, Dolar/TL’de 3.50 seviyesini ana destek olarak takip etmeye devam ediyoruz. Kur, şimdilik bu desteğin altına gevşeyemiyor. Bu hamlesinde başarılı olursa 3.4750 desteğine doğru yolculuk izleme ihtimalimiz oluşabilir. Ancak, şu koşullar altında, Dolar/TL’de bir süre daha 3.50 üzeri seyirler izleyecek gibi duruyoruz”

EKK kararları perşembe açıklanacak

EKK bankacılık, reel sektör ve iş piyasasına dönük bazı tedbirler almayı kararlaştırırken, bu tedbirlerin Perşembe günü kamuoyu ile paylaşılacağı duyuruldu. Çankaya Köşkü'nde Cuma gecesi Yıldırım başkanlığında düzenlenen ve ilgili bakanlar ve üst düzey bürokratların katıldığı EKK toplantısı TL'deki sert değer kayıpları ardından piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Alınan kararların Perşembe günü açıklanması planlanıyor.

"Anlamlı faiz artırımları yapılmalı"

Bir bankacı, "Başkan'ın gelişmelere dair değerlendirmeleri merak ediliyor. Her ne kadar TCMB'nin aldığı likidite önlemleri ve zorunlu karşılık oranlarında yaptığı değişiklikler ile üst banttaki faiz artırımı olumlu karşılansa da TL'nin değer kaybını önlemeye yeterli olamadı. Piyasada bunun için anlamlı faiz artırımları yapılması gerektiği düşünceleri yer bulmaya başladı. Dolayısıyla faiz artırım dışındaki önlemlerin etkisinin geçici olabileceği kaygıları var" dedi.