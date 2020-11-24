Dolar ve euro yeniden tırmanışa geçti

Dolar/TL Merkez Bankası'nın geçen haftaki faiz kararı ile birlikte gerilediği 7.5'li seviyelerden yeniden 8'e doğru yükseliş yaşadı.

Ekonomi yönetiminin değişimi ve piyasalara verilen olumlu mesajlar ve faiz kararı derken Türk Lirası'nda yaşana güçlü değer artışı bu hafta tersine döndü.



Haftanın ilk gününde dolar/TL, geçtiğimiz hafta gördüğü iki ayın en düşük seviyesi olan 7,50'nin yüzde 6 üzerine koydu ve 7,95'e kadar tırmandı Anlık yükseliş sonrası 7,87-7,88'de dengelenen kur gece boyunca benzer seviyeleri korudu.



Ancak döviz kurlarındaki yükseliş bu sabah piyasaların açılmaya başlamasıyla yeniden hız kazandı. Saat 08.00 sularına kadar dolar/TL 7,88'lere yakın seyreden dolar/TL, dakikalar sonra 7,95'in üzerini gördü.

Saat 09:25 itibarıyla, dolar/TL 7,9420'den; euro/TL ise 9,4205'ten el değiştiriyordu.