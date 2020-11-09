Dolar ve Euro sert düştü; TL yüzde 5 değer kazandı

Geçen hafta 8,58 zirvesini gören dolar/TL, Merkez Bankası Başkanlığında yapılan değişiklik ve Hazine Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifasının etkisiyle yeni haftaya sert düşüşle başladı. Dolar/TL 8,07’ye, Euro/TL 9,59’a kadar indi.

TL’nin değer kazanmasında Merkez Bankası’nın Naci Ağbal başkanlığında yayınladığı ilk mesajda fiyat istikrarına ve politika araçlarının tümünün kullanılacağına vurgu yapması da etkili oldu. Bu açıklama sonrasında piyasaların 19 Kasım’da gerçekleşek Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinin artırılacağı yönündeki beklentisi yükseldi.

Öğle saatlerinde dolar/TL 8,12, Euro/TL ise 9,64’ten işlem görüyordu.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi 1.226,31 ile 9 ayın en yüksek seviyesini gördü.